Il Napoli ha confermato due top-player che erano sul punto di andare via

Il vero capolavoro del Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell'ultimo mercato, sta nell’aver confermato i giocatori migliori, i propri top player: Nelle ultime tre stagioni, Koulibaly è stato sempre sul punto di andare via, come nell’ultima sessione di mercato ma, alla fine, è rimasto qui. Così come Fabian Ruiz, che avrebbe accettato con piacere il ritorno in Liga. Ma di certo non si è strappato le vesti quando ha saputo che sarebbe rimasto