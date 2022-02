Il Napoli non si snaturerà a Barcellona: la richiesta di Spalletti alla squadra

Sarà il solito Napoli quello che si vedrà stasera a Barcellona. O questo è quello che spera Luciano Spalletti, che non snaturerà la squadra, scrive il Corriere dello Sport: "In quest’ora e mezza di nobiltà assoluta, in una sera che sfugge alla normalità, al suo Napoli Spalletti chiederà di non indietreggiare, neanche un solo istante, di continuare con fierezza a recitare a modo suo, di credere in ciò che ha fatto e di continuare a recitare a memoria, nonostante quel loggione sia da brividi".