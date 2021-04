Il Napoli può far partire Ronaldo: senza Champions sarà addio alla Juve

Non andare in Champions League, per la Juventus, significherebbe perdere tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Un buco pazzesco per le casse bianconere ma un'eventualità che adesso inizia a essere non impossibile. La gara col Napoli di oggi è uno spartiacque importante, Tuttosport spiega che ottanta milioni in meno significherebbero chiaramente sacrifici sul mercato. E il primo nome in mente sarebbe quello di Cristiano Ronaldo che non sarebbe peraltro attirato dall'eventualità di doversi giocare l'Europa League. Un addio farebbe risparmiare alla Juventus 87 milioni di euro ma nonostante questo, le perdite non si limiterebbero ai mancati incassi Champions e servirebbe snellire ulteriormente la rosa.