Il Napoli scopre Coli Saco, Tuttosport: "Potenzialmente un vice-Anguissa"

Nell'amichevole di ieri contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non, tra i calciatori che si sono messi in mostra nel secondo tempo c'è il franco-maliano Coli Saco, classe 2002, 197 centimetri d'altezza, gran fisicità ma anche discreti piedi. Nel primo test stagionale è andato pure a segno, una bella rete, oltre a fornire una bella prestazione per 45'.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, il calciatore continua ad essere tra i giovani azzurri più promettenti. Rientrato dal prestito alla Pro Vercelli, è probabile che Coli Saco vada nuovamente via a titolo temporaneo, anche se Rudi Garcia lo sta valutando in questi giorni, dal momento che per caratteristiche è molto simile ad Anguissa, per il quale serve un vice dopo l'addio di Ndombele.