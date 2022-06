Il Napoli vuole una mediana più potente: c'è un prescelto, ma la concorrenza è folta

Nandez, Veretout, Tameze e Thorsby: sono questi i nomi caldi per il centrocampo del Napoli, una linea mediana che gli azzurri vogliono più 'potente'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nandez, Veretout, Tameze e Thorsby: sono questi i nomi caldi per il centrocampo del Napoli, una linea mediana che gli azzurri vogliono più 'potente', stando alla Gazzetta dello Sport di oggi. Il cagliaritano sarebbe il prescelto anche se ovviamente c’è da battere una folta concorrenza mentre il nuovo agente di Veretout, Kevin Benhaim, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito che gradirebbe la maglia azzurra. Tameze e Thorsby intrigano molto, anche perché consentirebbero di cambiare facilmente modulo in corsa.