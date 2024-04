Il nuovo Zielinski ed un vecchio pallino: ADL lavora a due colpi in mediana

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive dei possibili obiettivi a centrocampo della dirigenza azzurra, con un nome in cima alla lista dei desideri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono già cominciate le grandi manovre per rinforzare il centrocampo, dove sono attesi almeno due colpi nel prossimo mercato estivo che dovrà segnare la ripartenza in casa Napoli. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive dei possibili obiettivi a centrocampo della dirigenza azzurra, con un nome in cima alla lista dei desideri.

"Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno iniziato a buttare ami in giro per l'Europa, alla ricerca di un doppio colpo internazionale: c'è il talento dello Shakhtar Georgiy Sudakov in cima alla lista dei desideri del presidente del Napoli, che vede nell'ucraino il nuovo Zielinski. Ma si lavora anche su Guido Rodriguez del Betis e Giovani Lo Celso del Tottenham, un vecchio pallino per il club azzurro.