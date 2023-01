Il paragone della Gazzetta: "Spalletti ha lavorato con Di Lorenzo come Guardiola con Cancelo"

Spalletti ha lavorato su Giovanni Di Lorenzo come Pep Guardiola su Joao Cancelo al City da qualche anno a questa parte

Spalletti ha lavorato su Giovanni Di Lorenzo come Pep Guardiola su Joao Cancelo al City da qualche anno a questa parte. Prendere un terzino e renderlo un giocatore universale. Di Lorenzo è diventato altro dall’esterno basso che sale, si sovrappone e crossa, meccanismo naturale per un terzino moderno. Ha imparato a modularsi come centrocampista. Non è raro che si accentri e da lì premi l’inserimento di un compagno con una palla filtrante o un traversone. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.