Il paragone di Gazzetta: "Rino come Lippi? Gli chiesero le dimissioni e vinse il Mondiale"

Gattuso è in bilico, ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport azzarda un paragone che può far sorridere e sperare i tifosi del Napoli: "Rino fra i maestri ha sempre messo in testa Marcello Lippi, cioè il c.t. cui erano state chieste le dimissioni prima di partire per il Mondiale 2006. Che finì sappiamo come, creando un gruppo granitico. In cuor suo Gattuso vorrebbe ripetere una impresa simile. Alla fine ringraziando e salutando".