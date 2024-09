Il patto d'acciaio Lukaku-Conte è segnale minaccioso per le rivali: Napoli mina vagante

vedi letture

Così l'edizione odierna di Repubblica scrive sulla sinergia tra allenatore ed attaccante

È già un segnale minaccioso per le avversarie il patto d’acciaio tra Conte e Romelu Lukaku. Così l'edizione odierna di Repubblica scrive sulla sinergia tra allenatore ed attaccante: "La mente e il braccio armato di una squadra che si sta rapidamente ritrovando, dopo le grandi delusioni della scorsa stagione. In cima ai pensieri di Lukaku c’è altro, visto che il Napoli è la sua occasione per finire la carriera in bellezza.

“Lo scudetto? No comment”, ha risposto Big Rom a Cagliari. Ancora più ermetico Conte, che deve gestire con i piedi per terra il conto alla rovescia per la Juve. Il grande ex l’ha già etichettata come una gara uguale alle altre (“Non facciamo i provinciali...”), ma grazie alla settimana di lavoro tipo farà il massimo per preparare ai bianconeri un brutto scherzo. Gli azzurri senza Coppe sono la mina vagante del campionato e non devono porsi limiti, con un tandem di leader che comincia a fare paura".