Il piano B dopo Danilo resta Ismajli dell'Empoli: la valutazione del Napoli

Ardian Ismajli dell'Empoli resta sul taccuino del Napoli in questo mercato di gennaio, ma l'Empoli vorrebbe monetizzare per la sua cessione anticipata, considerando che il centrale andrà poi in scadenza a giugno.

Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i toscani non vorrebbero perdere il loro capitano in questa finestra di mercato. Il Napoli valuta Ismajli 3 milioni e l’Empoli potrebbe considerare la cessione per cercare di monetizzare dalla trattativa.