Il piano di recupero di Mertens: ecco quando tornerà tra i titolari

Dries Mertens, appena rientrato dal Belgio dove ha svolto l'ultimo ciclo di riabilitazione per un infortunio alla caviglia, non è ancora pronto ad essere titolare. Il piano di recuperlo per rivederlo nell'undici di base di Rino Gattuso lo spiega oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Dries necessita di mettere benzina nelle gambe, è probabile che giochi uno spezzone sia stasera che domenica contro il Benevento per crescere di condizione ed essere così disponibile la prossima settimana a giocare dal primo minuto".