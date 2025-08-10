Il pressing funziona e anche l'uomo su uomo: le novità viste in Napoli-Girona

Il Napoli batte il Girona in amichevole col risultato di 3-2. Diversi gli aspetti positivi che si sono notati, soprattutto nel primo terzo di gara. A sottolinearlo è anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Al di là delle stelle filanti di Kevin e della prima produzione offensiva, l'aspetto più interessante lo regala il pressing della prima mezzora: molto offensivo, intenso, feroce, estenuante. Con la novità di una pressione uomo contro uomo sulle rimesse avversarie e le costruzioni da palla inattiva a ridosso dell'area.

Una mossa che funziona benissimo mandando in tilt il fraseggio e che frutta il gol del 2-0. In tre tocchi: recupero di Lobotka, palla a Lukaku e assist a De Bruyne. Per la cronaca, già al 3' Lobo aveva creato un'occasione con un recupero altissimo. I ritmi sono davvero elevati e imparagonabili a quelli di un Girona letteralmente stordito dall'aggressività del Napoli".