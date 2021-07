Il primo grande test di Spalletti: Bayern più avanti nella preparazione e con i tifosi

Il Napoli quest'oggi sarà di scena all'Allianz Arena e giocherà davanti a 10.000 spettatori, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che per le regole anti Covid la capienza massima consentita è di 20.000 tifosi, ma il Bayern Monaco ha bloccato la vendita al 50% per garantire il distanziamento. Sarà il primo grande test per il Napoli di Spalletti contro una squadra avanti nella preparazione e che venerdì debutterà in coppa.