Il racconto del Cds: "Elegante e chic, lo scudetto protagonista della prima amichevole"

Il grande protagonista dell’esordio del Napoli di Garcia con i dilettanti dell’Anaune Val di Non, battuti per 6-1 al cospetto di 1.600 spettatori felici, è stato lo scudetto: incastonato con stile, tra le Dolomiti. Elegante, scintillante, chic e molto ben abbinato alla tonalità d’azzurro delle nuove maglie. Applausi al tricolore, orgoglio della città, e poi anche alla squadra, una bozza appena del progetto, assolutamente non giudicabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.