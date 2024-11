Il regista a sorpresa di Conte: il calciatore che tocca più palloni nel suo Napoli

Amir Rrahmani è il regista arretrato del Napoli di Antonio Conte. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che esalta il grande lavoro svolto dal difensore anche in fase di possesso.

"I dati non mentono. Rrahmani è il calciatore del Napoli che ha giocato più palloni: 954; che ha effettuato più passaggi: 832; che ha completato più passaggi: 766. In Serie A è l’unico azzurro nella top ten passaggi totali (quarto), passaggi riusciti (secondo), duelli aerei (settimo)e duelli aerei vinti (quarto); per completezza è sesto per palloni giocati e in classifica c’è anche Di Lorenzo (nono)".