Il retroscena di Gazzetta: "Il Napoli ha investito su Gattuso per tentare la scalata allo scudetto"

Quali obiettivi per il Napoli a breve e a lungo termine? Nei pensieri del club azzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche lo scudetto. La Rosea lo scrive oggi in edicola: "Su Gattuso il club ha investito per tentare la scalata allo scudetto e lui non vuole venire meno all’impegno preso. La qualità in organico c’è, occorrono scelte che chiedono coraggio. E Rino ne ha davvero tanto, una garanzia, per il club e per il progetto tecnico".