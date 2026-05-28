Retroscena Sarri: il Napoli l'aveva scelto per un motivo, ecco perché è saltato

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Secondo il quotidiano, però, la trattativa “amarcord” sarebbe naufragata per il rifiuto inatteso di Sarri.

Il Napoli aveva davvero pensato al ritorno di Maurizio Sarri per aprire il post-Conte. A confermarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che racconta i tentativi di Aurelio De Laurentiis di riportare il tecnico toscano a Castel Volturno. L’idea del presidente era quella di tornare a un calcio basato sul 4-3-3 e su una proposta più offensiva e spettacolare, dopo due stagioni in cui l’emergenza infortuni aveva spesso costretto il Napoli a privilegiare pragmatismo e risultati.

Niente Sarri, ma un profilo di gioco

Secondo il quotidiano, però, la trattativa “amarcord” sarebbe naufragata per il rifiuto inatteso di Sarri. “Il desiderio di una svolta tattica è forte”, scrive Repubblica, spiegando come una parte della tifoseria chieda un Napoli più leggero e propositivo sul piano del gioco. Ma il giornale conclude con una riflessione chiara: “Di Comandante ce n’è uno solo”.