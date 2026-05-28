Allegri vuole Napoli, ma deve liberarsi dal Milan: serve accordo rapido
Massimiliano Allegri resta pienamente in corsa per la panchina del Napoli. Il tecnico livornese continua a sperare di essere la scelta definitiva di Aurelio De Laurentiis per guidare il nuovo progetto azzurro, nonostante le difficoltà vissute negli ultimi mesi al Milan. Prima di eventuali sviluppi, però, Allegri dovrà risolvere la situazione contrattuale con il club rossonero dopo l’esonero, trovando un accordo per la separazione definitiva.
Panchina Napoli, Allegri e non solo: duello aperto con Italiano
L’ipotesi Napoli rappresenterebbe per Allegri anche un’occasione di rilancio dopo una stagione conclusa nel peggiore dei modi, con il Milan fuori dagli obiettivi prefissati. La decisione finale spetterà ora a De Laurentiis, chiamato a scegliere tra l’esperienza dell’ex allenatore della Juventus e il profilo emergente di Vincenzo Italiano. Al momento il presidente azzurro continua a valutare entrambe le opzioni, in un testa a testa che resta apertissimo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
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