Con Italiano già si è parlato di mercato: da ADL richiesta precisa per l'estate

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Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe la necessità di valorizzare almeno un paio dei numerosi giocatori rientrati dai prestiti

Nel corso dell’incontro di martedì a Roma con gli agenti di Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe affrontato anche diversi temi legati al mercato. Il confronto, infatti, non si sarebbe limitato alla sola questione allenatore, ma avrebbe incluso una più ampia riflessione sulla costruzione della rosa in vista della prossima stagione.

Napoli, focus sui rientri e sui nuovi innesti

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe la necessità di valorizzare almeno un paio dei numerosi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. L’attenzione del club sarebbe rivolta in particolare a Lorenzo Lucca e Noa Lang, quest’ultimo recentemente convocato dall’Olanda per i prossimi impegni internazionali. Entrambi i calciatori potrebbero far parte del nuovo ciclo azzurro, con la speranza che riescano a rilanciarsi e a sfruttare al meglio una nuova opportunità in maglia Napoli.