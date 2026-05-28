Con Italiano già si è parlato di mercato: da ADL richiesta precisa per l'estate
Nel corso dell’incontro di martedì a Roma con gli agenti di Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe affrontato anche diversi temi legati al mercato. Il confronto, infatti, non si sarebbe limitato alla sola questione allenatore, ma avrebbe incluso una più ampia riflessione sulla costruzione della rosa in vista della prossima stagione.
Napoli, focus sui rientri e sui nuovi innesti
Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe la necessità di valorizzare almeno un paio dei numerosi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti. L’attenzione del club sarebbe rivolta in particolare a Lorenzo Lucca e Noa Lang, quest’ultimo recentemente convocato dall’Olanda per i prossimi impegni internazionali. Entrambi i calciatori potrebbero far parte del nuovo ciclo azzurro, con la speranza che riescano a rilanciarsi e a sfruttare al meglio una nuova opportunità in maglia Napoli.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro