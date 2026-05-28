Allegri è Piano B? Repubblica: "No, ma non è in linea con riduzione dei costi..."

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Non si tratterebbe però di un semplice piano B, considerando il profilo e le credenziali dell’ex tecnico del Milan, appena esonerato dal club rossonero

Vincenzo Italiano in pole per la panchina del Napoli, ma non è l'unico come ricorda Repubblica oggi in edicola. L’alternativa, in caso di inattesi colpi di scena nella trattativa principale, resta Massimiliano Allegri. Con l’allenatore toscano i contatti non si sarebbero mai interrotti del tutto, a conferma di un dialogo rimasto aperto anche nelle fasi più avanzate delle valutazioni del Napoli.

Allegri resta sullo sfondo, ma pesa il nodo costi

Non si tratterebbe però di un semplice piano B, considerando il profilo e le credenziali dell’ex tecnico del Milan, appena esonerato dal club rossonero. Il suo eventuale arrivo, tuttavia, non sarebbe perfettamente in linea con il progetto del Napoli orientato alla riduzione dei costi, soprattutto sul fronte ingaggi e gestione complessiva dell’organico. Per questo motivo, la sua candidatura resta sullo sfondo, pronta a riemergere solo in caso di svolte impreviste nelle altre trattative aperte dalla società azzurra.