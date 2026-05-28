Italiano è avanti su Allegri per modulo, idee di gioco e...stipendio

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Secondo quanto riportato da Repubblica, Italiano sarebbe stato scelto non solo per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre

Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la decisione definitiva di Aurelio De Laurentiis sul nuovo allenatore del Napoli. Il presidente azzurro vuole infatti chiudere rapidamente il rebus legato alla panchina prima della partenza per Los Angeles prevista il 6 giugno. La sensazione è che il club sia vicino alla fumata bianca, con Vincenzo Italiano che continua a guadagnare terreno nelle valutazioni della dirigenza e che oggi incontrerà il Bologna per liberarsi del suo contratto in scadenza nel 2027.

Italiano convince anche per la sostenibilità del progetto

Secondo quanto riportato da Repubblica, Italiano sarebbe stato scelto non solo per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre, basato su un 4-3-3 considerato vicino ai principi del “sarrismo”, ma anche per ragioni economiche. L’attuale tecnico piace infatti per la sostenibilità complessiva dell’operazione, sia dal punto di vista dell’ingaggio sia per l’impatto che avrebbe sulla futura campagna acquisti. La fumata bianca potrebbe arrivare già stasera.