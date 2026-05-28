Clamoroso Conte: spunta proposta dall'estero con Maldini dirigente

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Da Istanbul, circolano indiscrezioni secondo cui ad Antonio Conte sarebbe arrivata una proposta di grande rilievo da parte di Hakan Safi. L’imprenditore turco, nel caso in cui dovesse assumere la presidenza del Fenerbahce, avrebbe individuato nell’ex tecnico del Napoli il profilo ideale per guidare la squadra, immaginandolo sulla panchina del club in un progetto ambizioso. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola.

Nel piano delineato, non ci sarebbe solo il nome di Conte: sarebbe previsto anche il coinvolgimento di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico, con l’obiettivo di costruire una struttura dirigenziale di alto livello e respiro internazionale. Si tratta, al momento, di indiscrezioni non confermate ufficialmente, che alimentano però le voci sul futuro dell’allenatore e sulle possibili evoluzioni dei vertici tecnici del calcio europeo.