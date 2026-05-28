ADL è convinto che con Italiano si rigenererebbero due azzurri pagati a peso d'oro

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Tra i nomi discussi ci sarebbero soprattutto Lorenzo Lucca e Noa Lang, due calciatori reduci da stagioni complicate ma considerati ancora recuperabili

Vincenzo Italiano e Aurelio De Laurentiis avrebbero parlato a lungo non solo della panchina del Napoli, ma anche del futuro della rosa. Secondo quanto riportato da Repubblica, nel summit andato in scena a Roma sarebbe stato affrontato pure il tema relativo ai giocatori da rilanciare nel nuovo progetto azzurro. Tra i nomi discussi ci sarebbero soprattutto Lorenzo Lucca e Noa Lang, due calciatori reduci da stagioni complicate ma considerati ancora recuperabili dal club. Lang, tra l’altro, è stato appena convocato dall’Olanda per il Mondiale.

De Laurentiis vuole ripartire anche da chi rientra dai prestiti

Il quotidiano sottolinea come tra Italiano e De Laurentiis esistesse già “un solido rapporto di stima”, ulteriormente rafforzato durante il lungo incontro nella capitale. L’idea del Napoli sarebbe quella di ripartire anche da alcuni elementi rientrati dai prestiti, nella speranza di valorizzarli definitivamente. Resta però viva anche la pista Allegri, considerato da molti una garanzia maggiore dal punto di vista dell’ambizione e della gestione immediata del progetto.