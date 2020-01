Il Roma - Politano arriva e Llorente resta: i dettagli di un affare ormai fatto

Ormai ci siamo per il quarto colpo dell'inverno napoletano. Dopo aver regalato a Gattuso Demme, Lobotka e Rrahmani (ma quest’ultimo è rimasto in prestito all'Hellas Verona fino alla fine della stagione), Cristiano Giuntoli nelle ultime ore ha trovato l'accordo definitivo con l'entourage di Matteo Politano. Mercoledì il direttore sportivo azzurro è stato a Milano, c'è rimasto fino a ieri mattina ed è grazie a questo viaggio che è arrivata l'accelerata fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. Dopo aver fatto dei passi in avanti importanti nella trattativa con l'Inter sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale che dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, nella giornata di ieri c'è stato lo sprint decisivo tramite un contatto telefonico con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti dell'esterno nerazzurro. E adesso è tutto pronto per la chiusura definitiva dell'affare.

I DETTAGLI. Se la trattativa si è sbloccata è perché Politano ha finalmente dato il suo via libera al trasferimento. Al centro di un vero e proprio caso di mercato, con lo scambio saltato con Spinazzola della Roma appena una settimana fa, l'ala mancina dell'Inter aveva mostrato un po' di reticenza al passaggio al Napoli perché voglioso di raggiungere la Roma, club nel quale è cresciuto e per il quale ha sempre fatto il tifo. Una volta svanita del tutto la possibilità di vestirsi di giallorosso, l'ex Sassuolo ha dato il suo ok al Napoli, accettando un contratto fino al 2024. Così ieri i due agenti del ragazzo hanno fatto visita all'Inter in sede, mettendo sul tavolo di Marotta e Ausilio l'intesa raggiunta con Giuntoli. Dai dirigenti nerazzurri è arrivato subito il benestare ed è stato intavolato di nuovo il discorso col Napoli, per il quale c'era già grande ottimismo. Di fatto adesso l'operazione resta solo da formalizzare e nei prossimi giorni, probabilmente dopo il weekend, sarà fatto.

E LLORENTE? Tra le due società nei giorni scorsi è stato imbastito un affare che potesse comprendere anche il prestito di Fernando Llorente fino a fine stagione. In un primo momento dal Napoli c'era stata apertura, così il lavoro della dirigenza nerazzurra ai fianchi di quella partenopea sembrava potesse dare i suoi frutti. Gattuso, però, non ha dato il suo via libera alla cessione dello spagnolo, in virtù dell'infortunio di Mertens e della necessità di lavorare con le coppie anche in attacco (Llorente è l'alternativa a Milik). Per ora, dunque, la trattativa resta congelata, anche alla luce del fatto che l'Inter ha in mano un accordo con Giroud - ma non con il Chelsea - che non vorrebbe gettare nella spazzatura. Al momento si chiude solo per Politano, per Llorente si vedrà nell'ultima settimana di mercato.