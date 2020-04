Il Roma - Zielinski sta per rinnovare: notevole aumento d'ingaggio e ci sarà clausola

Nessun dubbio: Piotr Zielinski rinnoverà col Napoli. L'accordo c'è, manca la stretta di mano e ovviamente l'annuncio, è tutto rimandato al futuro, non troppo tardi, perché la scadenza si avvicina (giugno 2021) e certi corteggiatori - riporta il Roma - vanno allontanati quanto prima. Zielinski rinnoverà col Napoli, che gli garantirà un notevole aumento di stipendio, meritato, e una clausola che sia coerente col suo valore ma non troppo bassa, un modo per ripararsi da eventuali sorprese. Manca solo l'annuncio, si dice in questi casi, ma stavolta non basterebbe: ci vuole la vita, quella vera, per tornare ad attendere il classico tweet.