Il sogno Europeo made in Naples: Insigne e il tir'aggiro, Di Lorenzo e non solo

Lorenzo Insigne con il suo 'tir'aggiro', Ciro Immobile alla ricerca del riscatto, Gianluigi Donnarumma con la grande sicurezza mostrata in questo Europeo. E poi Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, e Jorginho, uno che a Napoli ci ha lasciato il cuore. E' "Il sogno Europeo made in Naples", come titola il Corriere del Mezzogiorno nell'apertura della sua pagina sportiva.