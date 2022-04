"Il suo Napoli non ha più niente, né gioco né corsa!": Spalletti bocciato in pagella

"Alla fine della stagione arriva un Napoli cotto. E’ una squadra che non ha più niente, né gioco, né corsa, né orgoglio".

Incredibile quello che è successo al Castellani, con il Napoli che, avanti di due gol, subisce una clamorosa rimonta da parte dell'Empoli nei minuti finali e dice addio al sogno scudetto. Nel mirino della critica il tecnico Luciano Spalletti, bocciato da tutti i quotidiani. Voto 4 da La Gazzetta dello Sport: "Non convincono i 4 attaccanti iniziali e se dopo quasi 80 minuti sei avanti di due gol devi portarla a casa. Invece i cambi e l'atteggiamento fanno capire che, dopo un ottimo campionato, oggi non ha la squadra in pugno". 4,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Alla fine della stagione arriva un Napoli cotto. E’ una squadra che non ha più niente, né gioco, né corsa, né orgoglio".