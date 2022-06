Il tempo sta per scadere: Fabian e la necessità di fare una scelta

Il Napoli non ha alcuna intenzione di perderlo a zero, permettendogli di firmare con un altro club da gennaio e De Laurentiis ha già lanciato l'ultimatum

Non solo le scadenze di contratto a fine mese di Ospina e Mertens. Il Napoli attende una risposta anche da altri due pilastri del gruppo azzurro, in scadenza a giugno 2023 e che hanno tutt'altro valore in termini di cartellino. C'è la questione Koulibaly, destinata ad andare per le lunghe, ma soprattutto quella legata a Fabian Ruiz, classe '96 pagato 30mln di euro per strapparlo al Betis. Il Napoli non ha alcuna intenzione di perderlo a zero, permettendogli di firmare con un altro club già da gennaio ed in questo senso De Laurentiis ha già lanciato l'ultimatum

Ultimi giorni d'attesa

Lo spagnolo è stato uno dei primi che De Laurentiis ha incontrato e lunedì, nella conferenza stampa di presentazione del secondo ritiro estivo, ha parlato dell'attesa della risposta alla sua ultima offerta: "Fabian? Ho incontrato prima lui e poi i procuratori, mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni ed i 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori", le parole del numero uno del club azzurro che ad inizio settimana riceverà un riscontro all'ultima proposta.

Soluzione per evitare un caso Milik

Pur di non perderlo a zero, il Napoli è pronto a valutare offerte al ribasso, ma giocatore ed entourage attendono più che altro le big spagnole (che potrebbero palesarsi solo più avanti a parametro zero). Per questo De Laurentiis sarebbe disposto anche ad un rinnovo per un solo anno, con l'inserimento di una clausola bassa a tutela del giocatore, pur di allontanare la scadenza del contratto. Dalla risposta dell'entourage dello spagnolo, attesa a giorni, se ne capirà di più ma il desiderio di tutti è evitare un ultimo anno alla Milik da separato in casa