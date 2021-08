Il titolo de Il Giornale: "Milano, Roma e Napoli, città in vetta"

"Milano, Roma e Napoli, città in vetta", titola stamane Il Giornale sulla Serie A. Sono cinque le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate di campionato e si tratta delle due milanesi, Inter e Milan, delle due romane, Roma e Lazio, e del Napoli. Cinque squadre per tre città a spartirsi la vetta della graduatoria del massimo campionato italiano, in attesa che con il passare delle giornate si delinei meglio la classifica.