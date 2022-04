Il trucco c'è e si vede: schemi e piazzati tra i segreti di Spalletti

La Gazzetta dello Sport di oggi mette in evidenza il dato numerico riferito al Napoli di Spalletti quando si parla di calci di punizione

La Gazzetta dello Sport di oggi mette in evidenza il dato numerico riferito al Napoli di Spalletti quando si parla di calci di punizione e in generale di gol scaturiti da una giocata da femo. Sono 7 le reti segnate dagli azzurri su punizioni indirette - dove spicca Rrahmani con due gol segnati: a Udinese e Fiorentina - ma più in generale, passando ai gol scaturiti da calci piazzati (rigori compresi), il Napoli sale a ben 21 gol secondo in Europa solo al Liverpool di Klopp (22) e davanti al professor Guardiola e al suo Manchester City, fermo a 19.

Merito, scrive la rosea, del lavoro certosino del tecnico di Certaldo e del suo staff, non nuovi peraltro a innovazioni nel campo dei 'piazzati'. Basti pensare al trucco usato ai tempi della Roma, correva l'anno 2008, quando più di una volta i giallorossi usarono il 'corner cammuffato' (finta di lasciare la battuta dell’angolo da parte del battitore designato, che toccando leggermente però il pallone lo mette in gioco) per creare situazioni di pericolo inaspettate per gli avversari.