Il Venezia a caccia di rinforzi: in pressing su un azzurro

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi per l'attacco del Venezia, squadra che nel prossimo turno di campionato affronterà la Juventus. Secondo il quotidiano torinese, nel mirino del club lagunare ci sono oggi soprattutto tre calciatori: Alessio Zerbin del Napoli, Alberto Cerri del Como e David Ankeye in uscita dal Genoa.

Negli scorsi giorni Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, s'è così espresso sul calciomercato di gennaio: "Cercheremo di prendere giocatori motivati. Non voglio pregare nessuno a venire qua. Tutti quelli che verranno qua arriveranno con una grande motivazioni. Siamo uniti per migliorare il trend dei risultati. Siamo pronti per la prossima partita, con spirito battagliero e con l'obiettivo di crescere e ribaltare i pronostici di inizio campionato che ci vedevano retrocessi alla prima giornata. Noi viviamo per il risultato, certo, ma vogliamo costruire qualcosa che duri nel tempo. Per fare questo serve battagliare tutti i giorni".