Il vero motivo per cui Spalletti sta puntando sul 4-3-3

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova del Napoli contro l'Ascoli in amichevole, soffermandosi sul sistema di gioco usato da Spalletti per sopperire all'infortunio di Diego Demme, unico centrocampista con determinate caratteristiche: "Le anticipazioni della vigilia sono state confermate dallo stesso tecnico che ha schierato il 4-3-3 per ovviare all’assenza dell’unico mediano vero, Diego Demme, fermo per infortunio. Né Lobotka né Fabian Ruiz, è parso di capire, soddisfano l’allenatore in quella posizione".