Inaugurazione stadio Maradona diventa un giallo. Il club al Comune: "Il 29 saremo a Monaco!"

L’inaugurazione ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona diventa un piccolo giallo. Ieri il Comune di Napoli ha fatto sapere che il 29 luglio si terrà formalmente l’apertura dell’impianto, già utilizzato col nuovo nome da Insigne & Co, ma non ancora tenuto a battesimo. Un’accelerazione che, scrive la Repubblica edizione Napoli, il club non si aspettava e dalla quale anzi è stato preso in controtempo. Tant’è che la società potrebbe non partecipare all’evento e da Dimaro è stato piuttosto gelido il commento di Aurelio De Laurentiis: “Il 29 luglio saremo in volo per Monaco di Baviera”. Il Napoli, infatti, giocherà due giorni dopo in amichevole col Bayern.