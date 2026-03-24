Retroscena Kolo Muani-Juve: Spalletti stravedeva per lui già a Napoli

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Randal Kolo Muani è nuovamente tornato nel mirino della Juventus. L'attaccante del Tottenham a fine stagione tornerà al PSG e i bianconeri stanno pensando di acquistarlo a titolo definitivo ora che il suo contratto è in scadenza nel 2028 e di conseguenza il suo prezzo questa estate sarà più basso. Inoltre a Parigi c'è Luis Campos, grandissimo estimatore di Jonathan David dai tempi del Lille. L'idea è quella di imbastire uno scambio tra i due, anche se i dirigenti hanno dei dubbi perché temono possa esplodere dopo una prima stagione difficoltosa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli agenti di Kolo Muani intanto hanno dato massima disponibilità al trasferimento a Torino, che è il primo passo verso la buona riuscita della trattativa. Spalletti stravede per lui da quando allenava il Napoli e lo incrociò nella sua stagione migliore, quella all'Eintracht Francoforte. L'augurio è che possa ripeterla alla Juventus nel 2026-2027.