Infortuni di Politano e Juan Jesus: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Come stanno Juan Jesus, che aveva saltato il Frosinone, e Matteo Politano, uscito per problema al polpaccio nella gara contro i ciociari? Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Juan Jesus, invece, si avvia al rientro dopo aver saltato il Frosinone per una sciatalgia. Ieri il difensore brasiliano ha svolto terapie con Contini. Con lui verrà confermato Ostigard che sostituirà Rrahmani, stavolta sul centro-destra. Per la formazione siamo appena all’inizio delle riflessioni, anche se Calzona non vorrà stravolgere molto.

In attacco, ad esempio, rientrerà Ngonge dopo la squalifica, ma Politano sta bene - domenica aveva avvertito un piccolo fastidio subito rientrato - ed è in grande forma, dunque toccherà di nuovo a lui accanto a Osimhen e Kvaratskhelia".