Infortunio David Neres: c'è la notizia da Castel Volturno

Seduta pomeridiana ieri e anche oggi, per il Napoli, che prepara la sfida al Milan di domenica 30 marzo al Maradona. Secondo La Gazzetta dello Sport, buone notizie per Conte: David Neres recupera, si allena in gruppo e dunque sarà pronto per la gara contro i rossoneri alla ripresa. Una soluzione in più anche tattica per Conte in vista del finale di stagione.

