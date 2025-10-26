Marotta, quante polemiche! KK: ha protestato con gli arbitri anche in zona mista

vedi letture

Non si placano le polemiche dopo il 3-1 del Napoli sull’Inter, clima teso nel post-gara. Protagonista delle proteste sarebbe stato il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, particolarmente contrariato per la direzione arbitrale. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il numero uno del club meneghino avrebbe continuato la polemica in zona mista.

Marotta si sarebbe rivolto direttamente alla classe arbitrale presente in mixed zone, lamentando decisioni ritenute penalizzanti per l’Inter. Un atteggiamento che conferma l’amarezza in casa nerazzurra dopo il ko e che alimenta il dibattito sulle scelte del direttore di gara. La serata di Fuorigrotta, oltre al verdetto del campo, lascia dunque strascichi polemici destinati a far discutere anche nei prossimi giorni.