Non solo De Bruyne, anche Neres va ko! CdS: cosa filtra in vista di Lecce-Napoli

Non c’è pace per il Napoli sul fronte infortuni. Dopo la nota ufficiale sullo stop di Alex Meret, la vittoria contro l’Inter ha portato ulteriori tegole su Antonio Conte. Kevin De Bruyne ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori a lungo, mentre David Neres non dovrebbe recuperare per la sfida di martedì contro il Lecce, come riporta Il Corriere dello Sport.

Il brasiliano si è accasciato a terra nel secondo tempo del match del Maradona, lasciando il posto a Noa Lang al 36’. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma l’ottimismo è ridotto al minimo. Conte potrebbe essere costretto a rivedere l’assetto offensivo e tornare al tridente puro per gestire l’emergenza. Una situazione delicata, che arriva in un avvio di stagione già particolarmente tormentato per gli azzurri.