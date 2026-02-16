Infortunio McTominay, Cds: "Infiammazione non ha smesso di condizionarlo"

vedi letture

Scott McTominay riuscirà a recuperare per la partita di domenica contro l'Atalanta a Bergamo? Si vedrà. Intanto il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione sul suo stato di salute.

"L'infiammazione al tendine del gluteo accusata durante la partita di Marassi non ha smesso di condizionarlo anche nel corso della scorsa settimana, e così dopo aver saltato i quarti di Coppa Italia con il Como è stato costretto a disertare anche lo scontro diretto per la Champions contro la Roma. Doppietta al Maradona senza uno degli uomini in grado di fare la differenza. Uno dei calciatori più efficaci in Serie A. Ma tant'è. Oggi è già domani. E lo sguardo è già proiettato a Bergamo".