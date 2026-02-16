Corbo su Repubblica: "Scudetto ora è un ricordo sporcato da infortuni misteriosi e acquisti infelici"
Il Napoli non va oltre il pareggio contro la Roma, riprendendola due volte e conquistando un punto importante per la corsa Champions, che però aggrava il già netto ritardo accumulato dall'Inter capolista. Lo sottolinea Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano:
"Un pari che vale una vittoria. Se l'Inter dei sospetti e delle polemiche vola a più 11 punti, il Napoli blocca la Roma nel sogno di una temeraria rimonta. Accade tutto in una sera. Lo scudetto 2025 diventa un meraviglioso ricordo sporcato da infortuni misteriosi e acquisti infelici. Ma promette una più comoda qualificazione Champions, con due perfetti sconosciuti, all'improvviso diventati protagonisti. Due brasiliani che, chissà, non finiranno di stupire. Alisson Santos e Giovane".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro