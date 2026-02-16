Infortunio Rrahmani, Il Mattino: c'è preoccupazione, ecco la prima diagnosi

Serata amara per il Napoli, che durante la sfida contro la Roma ha perso per infortunio Amir Rrahmani. Il difensore ha dovuto alzare bandiera bianca nel secondo tempo, aggiungendosi alla lunga lista di problemi fisici che stanno condizionando la stagione azzurra. Antonio Conte dovrà ora attendere le valutazioni mediche al rientro a Castel Volturno.

La prima diagnosi - riportato da Il Mattino - parla di un’iperestensione alla coscia sinistra, accusata mentre Rrahmani rincorreva Wesley in direzione della porta difesa da Milinković-Savić. Gli accertamenti chiariranno l’entità dello stop, ma il precedente non lascia tranquilli: lo scorso 18 gennaio, contro il Sassuolo, il centrale si era fermato per una lesione distrattiva al gluteo sinistro, zona che potrebbe essere nuovamente coinvolta. Sarebbe il terzo infortunio stagionale per Rrahmani, che finora ha già saltato 13 partite tra campionato e coppe.