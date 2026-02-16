Roma a -3? No, a -4: ecco perché il gol di Alisson è valso più di un punto

Il gol di Alisson Santos è valso più di un punto per il Napoli. Almeno due, senza contare quelli tolti alla Roma. Il motivo? Perché nella corsa alla Champions League gli azzurri se la vedranno proprio con i giallorossi e non perdendo ieri sono rimasti avanti negli scontri diretti. Lo spiega l'edizione odierna de La Repubblica.

"Freschezza e talento al servizio di un Napoli che evita la scon-fitta e resta terzo in classifica. Dopo Vergara, Conte scopre pure Alisson Santos: il brasiliano prelevato dallo Sporting Lisbona salva gli azzurri contro la Roma. Entra e fa la differenza. Un destro parato da Svilar, poi aggiusta la mira e fa esplodere i 50 mila realizzando il 2-2 che è fondamentale per la squa-dra di Conte in ottica qualificazione Champions. La Roma adesso quarta resta a tre lunghezze (4 in caso di arrivo a pari punti perché gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti) e la Juve scivola a -4".