Repubblica contro Chivu: "Pareva di morale inscalfibile, si è rivelato incoerente"

vedi letture

Il caso Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus ha fatto fare una brutta figura anche a Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha parlato nel post-partita di "leggero tocco", senza ammettere la simulazione del suo giocatore. Oggi La Repubblica si è soffermato proprio sulla figura del tecnico rumeno, esprimendosi così: "La rivoluzione culturale è bella, sì, ma solo se puoi compiacertene guardandola passare dalla finestra. Cristian Chivu in questi mesi all'Inter ha saputo costruire una squadra che sa fare montagne di gol e per sé un'immagine da uomo inflessibile, dalla morale inscalfibile. «Vorrei vedere un allenatore venire in conferenza a dire "ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa"».

Gli dei del calcio, capricciosi come sono, hanno fatto sì che il primo allenatore a poterlo fare fosse proprio lui, Cristian da Bucarest, l'uomo nuovo del calcio italiano. Con l'espulsione di Kalulu, la sorte ne ha testato la buona fede: ma «chiedo scusa» lui non l'ha detto, arrampicandosi sullo specchio degli alibi con parole indifendibili anche tra i tavolini del bar sport. Incarnazione perfetta di cosa succede quando al talento di dire la cosa giusta non si accompagna la coerenza".