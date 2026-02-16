Caos Bastoni, l'Inter lo difende: "Ha accentuato caduta, non ha simulato"

Minacce e insulti ad Alessandro Bastoni e la sua famiglia dopo le polemiche di sabato. Il difensore dell'Inter è stato costretto a disattivare i commenti sui suoi social mentre l'Inter lo difende. Lo scrive il Cds oggi in edicola che fa il punto della situazione: "L’Inter, come premesso, gli si è stretta attorno. Ieri Chivu ha lasciato libera la sua truppa, in attesa di cominciare oggi la preparazione all’andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. La dirigenza, però, ha voluto comunque intervenire, provando a confortare Bastoni. Oggi si capirà meglio se il suo animo sia sufficientemente sereno per tornare subito in campo"

"La valutazione, insomma, è la stessa manifestata da Chivu nel dopogara. Ovvero che la prima ingenuità sia stata di Kalulu, che, allungando il braccio, abbia poi indotto l'arbitro all’errore".