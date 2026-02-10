Infortunio McTominay, in dubbio anche con la Roma? La situazione

Scott McTominay salterà la gara di questa sera contro il Como ma a quanto pare secondo quanto si legge su Il Mattino oggi in edicola è in dubbio anche per la sfida contro la Roma di domenica sera.

"Il Napoli arriva a questa gara come le bende e la solita caterva di dubbi: nel pomeriggio di ieri, però, Conte uno se l'è tolto e ha deciso di non rischiare McTominay. Stavolta l'infiammazione è più grave delle altre volte e i medici sono stati chiari: non bisogna giocare con il fuoco. E a dirla tutta: qualche dubbio sulla presenza dell'ultimo re di Scozia contro la Roma, domenica, è legittimo averlo. Nonostante la tentazione di non rinunciare mai a lui".