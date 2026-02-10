Caos arbitri, a marzo incontro con gli allenatori? La Serie A chiede due novità
Tante polemiche arbitrali in questa fase del campionato. Il quotidiano La Stampa anticipa la notizia di un incontro, previsto per marzo, tra gli arbitri e tutti gli allenatori di Serie A, alla luce dei tanti episodi arbitrali finiti nell'occhio del ciclone così come le decisioni prese dal Var. La Serie A avanzerà due richieste per la prossima stagione: l'utilizzo del Var solo per situazioni di chiaro ed evidente errore e poi la riduzione del tempo al monitor da parte del direttore di gara che non deve andare oltre il minuto. La volontà del designatore Gianluca Rocchi è quella di chiarire molti temi che finora hanno fatto discutere.
