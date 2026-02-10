Restyling Maradona, Cdm: "Presto incontro con ADL, ma filtra idea del patron"
Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si torna a parlare del futuro del Maradona e dunque del restyling previsto per Euro 2032. Il quotidiano scrive: "Manfredi rilancia quindi il progetto preparato dal Comune di cui a breve dovrebbe discuterne nuovamente con De Laurentiis e con il presidente della Regione, Roberto Fico. Sebbene, dal quartier generale del Napoli, continui a filtrare la volontà del patron azzurro di voler costruire uno stadio ex novo in un’altra zona, prescindendo quindi dal Maradona. Ipotesi, questa, rispetto alla quale il sindaco si è detto «comunque disponibile a sostener in ogni modo»".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
