Restyling Maradona, Cdm: "Presto incontro con ADL, ma filtra idea del patron"

Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si torna a parlare del futuro del Maradona e dunque del restyling previsto per Euro 2032. Il quotidiano scrive: "Manfredi rilancia quindi il progetto preparato dal Comune di cui a breve dovrebbe discuterne nuovamente con De Laurentiis e con il presidente della Regione, Roberto Fico. Sebbene, dal quartier generale del Napoli, continui a filtrare la volontà del patron azzurro di voler costruire uno stadio ex novo in un’altra zona, prescindendo quindi dal Maradona. Ipotesi, questa, rispetto alla quale il sindaco si è detto «comunque disponibile a sostener in ogni modo»".