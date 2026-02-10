Skybox, nuova capienza, terzo anello e museo: le novità del 'nuovo' Maradona

Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si torna a parlare del futuro del Maradona e dunque del restyling previsto per Euro 2032. Il quotidiano scrive: "Per il futuro del Maradona si parla oggi di uno stadio che potrà essere rifatto con norme green e di 65mila posti a sedere. Eppoi Skybox e Field box; spalti avvicinati al terreno di gioco e pista di atletica eliminata.

All’esterno, circa 2000 posti auto in più; oltre a spazi commerciali interni ed un Museo di Maradona al suo interno. Scelte che comincerebbe ad interessare al presidente del Napoli, il quale potrebbe stipulare, quando vuole, un accordo di concessione con il Comune di Napoli, anche di 99 anni, con tanto di cessione del diritto di superficie".