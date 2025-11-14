Infortunio Meret, arriva la notizia: rientro non vicino, la data

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10
di Fabio Tarantino

Focus infortuni sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Nei giorni di Anguissa ko, con rientro previsto solo nel 2026, e co Lukaku che invece potrebbe tornare anche prima rispetto alle previsioni, tra i giocatori fermi da un po' c'è anche Alex Meret. Il quotidiano aggiorna la situazione e stima così i tempi di recupero che, a differenza di Big Rom, non si accorciano. "Lo stesso non si può dire di Alex Meret, fermo per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Dopo gesso e riabilitazione, il portiere dovrebbe tornare dopo la Supercoppa, con due mesi complessivi di stop che si chiuderanno a fine dicembre".