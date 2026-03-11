Napoli-Lecce, Conte studia le mosse di formazione: queste le possibili novità

Il Corriere del Mezzogiorno analizza le possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida tra SSC Napoli e US Lecce, gara in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro dovrebbe confermare il sistema di gioco ormai consolidato. Nel pezzo si legge infatti che “nel 3-4-2-1 continua il solito duello Milinkovic-Meret tra i pali”, segnale di un ballottaggio ancora aperto per la maglia da titolare tra i due portieri.

Davanti alla porta, la linea difensiva potrebbe vedere ancora protagonista Juan Jesus insieme a Alessandro Buongiorno. Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea infatti che “in difesa insieme a Juan Jesus e Buongiorno può essere confermato Olivera, a scapito di Beukema”.

La candidatura di Anguissa

A centrocampo resta da valutare la condizione di Frank Zambo Anguissa. Come riportato dal quotidiano, “accanto a Gilmour si candida Anguissa; se non dovesse essere in condizione, arretra Elmas inserendo appunto Giovane”. Sugli esterni, invece, dovrebbero essere confermati Matteo Politano e Leonardo Spinazzola.

Sulla trequarti il candidato principale è Eljif Elmas. Il giornale evidenzia che “si candida Elmas (che ha segnato il suo primo gol stagionale) insieme ad Alisson Santos”, mentre in attacco il riferimento offensivo resta Rasmus Højlund. Come scrive il quotidiano, “a fare da perno in attacco è l’infaticabile Hojlund”.